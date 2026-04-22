Минтранс отреагировал на заявку «Эйр Танзании» на полеты через Сейшелы

Россия готова в ускоренном режиме обработать запрос авиакомпании «Эйр Танзания» на выполнение рейсов по маршруту Дар-эс-Салам — Виктория (Сейшелы) — Москва, сообщили в Министерстве транспорта РФ. В ведомстве уточнили, что инициатива по организации перелетов исходит от самого танзанийского перевозчика.
Заинтересованность в организации полетов по маршруту Дар-эс-Салам — Виктория (Сейшелы) — Москва выразила танзанийская авиакомпания «Эйр Танзания». <...> Российская сторона готова оперативно рассмотреть заявку на выполнение этих рейсов при ее поступлении, — сообщили в министерстве.
В министерстве отметили, что открытие такого рейса позволит перевозчику оптимизировать свою маршрутную сеть. Кроме того, у пассажиров появятся новые возможности для путешествий между Россией, Танзанией и Сейшельскими Островами.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Сейшельских Островов Патриком Эрмини заявил, что все больше российских туристов едут в эту страну. По его словам, у данного направления есть хорошие перспективы к дальнейшему росту.
Также Путин отметил, что Россия и Сейшелы поддерживают хорошие отношения на международных аренах, в том числе в рамках ООН.