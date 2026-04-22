Путин рассказал, куда все чаще едут российские туристы Путин: поток туристов из России на Сейшелы увеличивается

Все больше российских туристов едут на Сейшелы, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, у этого направления есть хорошие перспективы к дальнейшему росту, передает пресс-служба Кремля.

Растет поток туристов Российской Федерации на Сейшельские острова. <...> Есть перспективы расширения, увеличения количества наших туристов в вашу страну, — сказал Путин.

Он уточнил, что в общем туристическом потоке российские туристы занимают не менее 15%. Этот вопрос был поднят во время встречи с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини в Кремле.

Ранее депутат Сергей Миронов призвал возобновить программу туристического кешбэка для путешествующих по России граждан. Он также настоял на усилении контроля ФАС за обоснованностью цен в отрасли на фоне подорожания отелей и билетов.

До этого губернатор Бали И Ваян Костер выразил признательность России за активный вклад в развитие туристической отрасли региона. Он отметил, что по итогам 2025 года число отдыхающих из РФ достигло внушительной отметки 260 тыс. человек.