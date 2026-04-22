Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 15:59

Путин рассказал, куда все чаще едут российские туристы

Путин: поток туристов из России на Сейшелы увеличивается

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Все больше российских туристов едут на Сейшелы, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, у этого направления есть хорошие перспективы к дальнейшему росту, передает пресс-служба Кремля.

Растет поток туристов Российской Федерации на Сейшельские острова. <...> Есть перспективы расширения, увеличения количества наших туристов в вашу страну, — сказал Путин.

Он уточнил, что в общем туристическом потоке российские туристы занимают не менее 15%. Этот вопрос был поднят во время встречи с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини в Кремле.

Ранее депутат Сергей Миронов призвал возобновить программу туристического кешбэка для путешествующих по России граждан. Он также настоял на усилении контроля ФАС за обоснованностью цен в отрасли на фоне подорожания отелей и билетов.

До этого губернатор Бали И Ваян Костер выразил признательность России за активный вклад в развитие туристической отрасли региона. Он отметил, что по итогам 2025 года число отдыхающих из РФ достигло внушительной отметки 260 тыс. человек.

Власть
Владимир Путин
Сейшелы
туристы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.