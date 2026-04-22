22 апреля 2026 в 12:53

Путин обратился ко всем российским нотариусам

Путин поздравил юристов со 160-летием создания нотариата в России

Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин поздравил нотариусов со 160-летием создания нотариата в России. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. Он подчеркнул, что нынешнее поколение специалистов хранит традиции предшественников.

Поздравляю вас со знаменательной датой — 160-летием создания нотариата в России. <…> Отрадно, что нынешнее поколение нотариусов бережно хранит традиции, заложенные предшественниками, успешно решает поставленные задачи, — говорится в телеграмме.

Путин также отметил, что российские нотариусы успешно решают ключевые задачи: защищают права граждан и организаций, обеспечивают безопасность экономической деятельности и выполняют функции превентивного правосудия. Президент выразил уверенность, что они и впредь будут добросовестно трудиться и честно служить закону.

Ранее Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения академика Аркадия Шипунова. Мероприятия в честь конструктора-оружейника пройдут в 2027 году. Он поручил создать оргкомитет, а также составить и утвердить план основных мероприятий.

