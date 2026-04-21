Путин подписал указ о праздновании 100-летия известного академика Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения академика Шипунова

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения академика Аркадия Шипунова, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Мероприятия в честь конструктора-оружейника пройдут в 2027 году.

Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2027 году <...> 100-летия со дня рождения академика А. Г. Шипунова, — говорится в документе.

Путин поручил создать оргкомитет, а также составить и утвердить план основных мероприятий. Академик Шипунов родился 7 ноября 1927 года в Орловской губернии. С 1962 по 2006 год он был генеральным конструктором ГУП «Конструкторское бюро приборостроения». На предприятии производили ракетное вооружение.

