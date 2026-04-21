Путин подписал указ о праздновании 100-летия известного академика

21 апреля 2026 в 18:37

Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения академика Шипунова

Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения академика Шипунова

Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения академика Аркадия Шипунова, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Мероприятия в честь конструктора-оружейника пройдут в 2027 году.

Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2027 году <...> 100-летия со дня рождения академика А. Г. Шипунова, — говорится в документе.

Путин поручил создать оргкомитет, а также составить и утвердить план основных мероприятий. Академик Шипунов родился 7 ноября 1927 года в Орловской губернии. С 1962 по 2006 год он был генеральным конструктором ГУП «Конструкторское бюро приборостроения». На предприятии производили ракетное вооружение.

Ранее Путин поздравил Северный русский народный хор со 100-летием. Глава государства отметил длинный творческий путь коллектива, который не смог бы достичь успехов без грамотного руководства. Президент отметил, что создание хора стало возможным благодаря усилиям преданных и увлеченных людей, которые были настоящими энтузиастами и патриотами своего края.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

