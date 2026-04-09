09 апреля 2026 в 20:24

Путин поздравил Северный русский народный хор со 100-летием

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин Северный русский народный хор со 100-летием, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства отметил длинный творческий путь коллектива, который не смог бы достичь успехов без грамотного руководства.

За минувшее время Северный русский народный хор прошел большой, впечатляющий творческий путь. Вижу в этом огромную заслугу руководителей коллектива, дирижеров, артистов, которые внесли значимый вклад в развитие замечательных традиций просветительства, национального музыкального и хорового искусства, — написал Путин.

Путин отметил, что создание хора стало возможным благодаря усилиям преданных и увлеченных людей, которые были настоящими энтузиастами и патриотами своего края. На протяжении многих лет они путешествовали по северным деревням, собирая старинные песни, напевы и обряды, чтобы сохранить уникальное культурное и духовное наследие России для будущих поколений.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Слетела шелуха»: Родион Газманов о потере друзей после начала СВО
Стали известны повреждения при атаке ВСУ на Крымский район Кубани
Миронов объяснил, почему России не нужна шестидневная рабочая неделя
Путин поздравил Северный русский народный хор со 100-летием
Житель Брянской области погиб при украинском обстреле
Сорос гадит: Дуров нашел виновного в бедах Telegram — а как на самом деле?
Звезда турецких сериалов Бурак Дениз задержан: наркотики, что известно
Ла-Манш будет наш? «Адмирал Григорович» защитил танкер РФ от Британии
Тихая роскошь повседневности: как меняется представление о комфорте
Актер Михайлов бродил по подвалам, британцы испугались ВМС РФ: что дальше
Путин поручил лучше помогать пострадавшим от мошенников
«Приходится с этим жить»: Рютте объяснил, зачем назвал Трампа папочкой
Пенсия 500 тысяч возможна. Стаж — не главное: что влияет на размер пенсии
Григоренко назвал число россиян, установивших самозапрет на кредиты
Григоренко: на «Госуслугах» внедрят красную кнопку против мошенников
Медведев заявил о получении доказательств производства биооружия на Украине
Эксперт заявил о достаточных аргументах для снижения ключевой ставки
В Ливане рассказали о боях между ЦАХАЛ и «Хезболлой»
Медведев раскрыл, как России избежать «перекрытия кислорода»
Названы сроки и место проведения прямых переговоров Израиля и Ливана
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
