Путин поздравил Северный русский народный хор со 100-летием

Президент России Владимир Путин Северный русский народный хор со 100-летием, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства отметил длинный творческий путь коллектива, который не смог бы достичь успехов без грамотного руководства.

За минувшее время Северный русский народный хор прошел большой, впечатляющий творческий путь. Вижу в этом огромную заслугу руководителей коллектива, дирижеров, артистов, которые внесли значимый вклад в развитие замечательных традиций просветительства, национального музыкального и хорового искусства, — написал Путин.

Путин отметил, что создание хора стало возможным благодаря усилиям преданных и увлеченных людей, которые были настоящими энтузиастами и патриотами своего края. На протяжении многих лет они путешествовали по северным деревням, собирая старинные песни, напевы и обряды, чтобы сохранить уникальное культурное и духовное наследие России для будущих поколений.