10 апреля 2026 в 16:33

Москвича задержали за призывы к убийству президента России

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Москве задержали местного жителя 1997 года рождения, который призывал в мессенджере Telegram к убийству президента России, сообщили NEWS.ru в УФСБ по городу и Московской области. Операцию проводили совместно с сотрудниками полиции и при силовой поддержке СОБР «Столица».

Уточняется, что мужчина оставил в мессенджере комментарий с призывом к совершению теракта. При обыске у него дома нашли телефоны и другую технику, которую он использовал для противоправной деятельности. Экспертиза подтвердила противоправное содержание публикации.

Перовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Публичные призывы к террористической деятельности через интернет». По ней задержанному грозит вплоть до семи лет колонии.

Ранее житель Лысково в Нижегородской области был приговорен к 17 годам за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Он фотографировал базовые станции сотовой связи и пытался поджечь одну из них за 1500 рублей. Суд назначил мужчине первые три года в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
