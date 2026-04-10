Нижегородец получил 17 лет тюрьмы и 1,5 тыс. рублей за госизмену

Житель города Лысково Нижегородской области получил 17 лет тюремного заключения за работу на спецслужбы Украины, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Там уточнили, что мужчина сфотографировал базовые станции сотовой связи и попытался поджечь одну из них, за это ему заплатили 1500 рублей.

Ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет, из которых первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшееся наказание будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, — говорится в материале.

Будучи сторонником проукраинских взглядов, мужчина из корыстных и идеологических побуждений весной прошлого года сфотографировал шесть станций сотовой связи и отправил фотографии в мессенджере для подтверждения. За это он получил 1500 рублей. Позже он получил задание выбрать одну из станций и поджечь ее. Мужчина сходил на разведку, но был задержан.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области по подозрению в поджогах пяти релейных шкафов задержан 16-летний подросток. По факту произошедшего возбуждено четыре уголовных дела о теракте. По предварительной информации, он причастен к поджогам оборудования на железнодорожном участке между Новым Девяткино и Токсово.