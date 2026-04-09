Подросток поджег пять релейных шкафов в Ленобласти

В Ленинградской области по подозрению в поджогах пяти релейных шкафов задержан 16-летний подросток, сообщает 47news. По факту произошедшего возбуждено четыре уголовных дела о теракте.

По предварительной информации, он причастен к поджогам оборудования на железнодорожном участке между Новым Девяткино и Токсово. Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о том, что действия подростка могли координироваться мошенниками с территории Украины. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее суд приговорил к 19 годам лишения свободы студента, который поджигал релейные шкафы в Калужской области. Молодой человек действовал по заданию украинских спецслужб.

До этого украинские спецслужбы заставили жителя Кубани готовить теракт. Сначала 21-летний местный житель перевел деньги на «безопасный счет», а потом с ним связались лжесотрудники полиции, которые выслали ему инструкции по подготовке взрыва на базе университета МВД в Новороссийске. Обвиняемый не выполнил задание, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ.