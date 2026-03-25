25 марта 2026 в 14:34

Российского студента наказали за поджог релейных шкафов

Студента в Калужской области приговорили к 19 годам колонии за поджоги

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы студента, который поджигал релейные шкафы в Калужской области, рассказали РИА Новости в региональном УФСБ. Молодой человек действовал по заданию украинских спецслужб.

По заданию кураторов обвиняемый распространял листовки с инструкциями для военнослужащих ВС РФ по сдаче в плен. Он также распространял советы по уклонению от воинского призыва.

[Подсудимый] Совершил поджоги релейных шкафов, используемых на объектах критической инфраструктуры региона, произвел сожжение автомобиля с символикой СВО, — добавили в органах.

Студента задержали с поличным при попытке выполнить очередное задание. Ему предъявили обвинения по статьям о теракте, легализации средств, участии в деятельности террористической организации и госизмене. Суд приговорил его к 19 годам колонии со штрафом 400 тыс. рублей.

Ранее украинские спецслужбы заставили жителя Кубани готовить теракт. Сначала 21-летний местный житель перевел деньги на «безопасный счет», а потом с ним связались лжесотрудники полиции, которые выслали ему инструкции по подготовке взрыва на базе университета МВД в Новороссийске. Обвиняемый не выполнил задание, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ.

студенты
приговоры
суды
Калужская область
