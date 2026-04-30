ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью более 40 БПЛА Силы ПВО сбили 43 БПЛА над Воронежской областью

Силы ПВО вечером 29 апреля и ночью 30 апреля уничтожили 43 вражеских БПЛА в Воронежской области, сообщил в соцсетях губернатор Александр Гусев. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.

Всего минувшим вечером и ночью в небе над двумя городами и 11 районами региона было обнаружено и уничтожено 43 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — отметил он.

Утром 30 апреля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 189 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей. Также ВСУ пытались атаковать Тульскую и Ульяновскую области, уточнили в министерстве.

Ранее, 29 апреля, в Удмуртии вводили режим «Опасное небо». Как уточнял глава республики Александр Бречалов, соответствующая мера была принята на фоне угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.