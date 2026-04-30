Восемь человек могут находиться под завалами рудника в Магаданской области

Обрушение рудника произошло в Магаданской области, под завалами могут находиться восемь человек, передает пресс-служба МЧС РФ. По данным ведомства, к месту обрушения рудника выдвинулись пожарные, горноспасатели и медики, а также вертолет Ми-8 МЧС России.

Поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе. По предварительной информации, под завалами могут находиться до восьми человек, — сказано в сообщении.

Ранее в СК сообщили, что директор рудника в Бурятии задержан по делу о гибели работников при сходе лавины. По данным ведомства, сейчас решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.

До этого рабочие шахты «Белореченская» в Луганской Народной Республике остались без электричества после атаки ВСУ. С ними вплоть до момента эвакуации поддерживалась связь, и приток воздуха в шахту был обеспечен в полном объеме. Позже спасателям удалось вызволить всех горняков в количестве 41 человека. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.