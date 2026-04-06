06 апреля 2026 в 15:58

Стало известно о состоянии эвакуированных из шахты в ЛНР горняков

Эвакуированные из забоя шахты «Белореченская» в ЛНР горняки не пострадали

Фото: Максим Захаров/РИА Новости
Всех горняков подняли из забоя шахты «Белореченская» в ЛНР, где после атаки ВСУ пропало электричество, говорится в Telegram-канале промышленной группы «Родина». Медицинская помощь никому из сотрудников не потребовалась.

Все шахтеры — 41 человек — подняты на-гора. Без происшествий, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что специалистам удалось восстановить подачу электричества на шахту «Белореченская» в Луганской Народной Республике после атаки ВСУ. С сотрудниками вплоть до момента эвакуации поддерживалась связь, и приток воздуха в шахту был обеспечен в полном объеме.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что Вооруженные силы Украины атаковали шахту в ЛНР исключительно для запугивания мирных жителей. По его словам, украинская армия также испытывает проблемы с поставками американского вооружения.

До этого Кнутов отметил, что российские войска могут усилить удары по порту Одессы в ответ на атаку Вооруженных сил Украины на шахту. По его словам, этот шаг позволит перекрыть поставки оружия армии от союзников.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
