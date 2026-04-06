Возобновлена подача электроэнергии на шахту, где застряли горняки Специалисты возобновили подачу электроэнергии на шахту «Белореченская» в ЛНР

Специалистам удалось восстановить подачу электричества на шахту «Белореченская» в Луганской Народной Республике после атаки ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона. Готовится эвакуация горняков из забоя.

Подключено энергоснабжение [на шахту «Белореченская»]. Минут через 30 будут производиться работы по подъему горнорабочих, — сказал собеседник агентства.

Аварийное отключение света застигло 41 работника шахты, когда они находились под землей. Горняков подняли на безопасную поверхность, им обеспечили приток воздуха. В настоящее время энергоснабжение восстановлено.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали шахту в ЛНР исключительно для запугивания мирных жителей. По его словам, украинская армия также испытывает проблемы с поставками американского вооружения.

До этого Кнутов отметил, что российские войска могут усилить удары по порту Одессы в ответ на атаку Вооруженных сил Украины на шахту. По его словам, этот шаг позволит перекрыть поставки оружия армии от союзников.