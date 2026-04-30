Во Франции высказались о планах передать Украине части ядерного оружия

Планы Франции и Великобритании передать Украине компоненты ядерного оружия являются грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил посол России в Париже Алексей Мешков. По его словам, которые приводит РИА Новости, к этой информации следует отнестись «самым серьезным образом».

Естественно, это грубейшее нарушение ДНЯО, потому что все государства-члены взяли на себя обязательства, прежде всего, естественно, ядерные державы, не передавать компоненты, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия, — подчеркнул Мешков.

Ранее председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Герой России генерал майор Сергей Липовой отмечал, что размещение ядерного оружия на территории Финляндии сделает страну потенциальной целью для российских Ракетных войск стратегического назначения. По его словам, такие идеи носят политизированный характер и связаны с курсом НАТО.

До этого в Финляндии внесли на рассмотрение в парламент предложение о разрешении ввоза, перевозки и хранения ядерного оружия в стране, сообщило финское Минобороны. По его информации, соответствующие поправки хотят внести в закон об атомной энергии и в Уголовный кодекс.