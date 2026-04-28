Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 19:11

Президент Мали провел встречу с российским послом Громыко

Ассими Гоита Ассими Гоита Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Мали Ассими Гоита провел встречу с российским послом в Бамако Игорем Громыко, сообщила канцелярия лидера республики. В последние дни из-за атак боевиков в африканской стране обострилась ситуация с безопасностью.

Президент переходного правительства, его превосходительство генерал армии глава государства Ассими Гоита <...> принял посла Российской Федерации в Мали Игоря Громыко, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что четыре крупных населенных пункта в Мали были одновременно атакованы в ходе попытки вооруженного государственного переворота. По данным российского военного ведомства, в число атакованных городов вошли столица республики Бамако, а также города Севаре, Гао и Кидаль.

До этого замглавы МИД РФ Георгий Борисенко сообщил, что после скоординированной атаки повстанцев в Мали имеются жертвы со стороны Африканского корпуса Минобороны России. По словам дипломата, 25 апреля террористические группы и туарегские сепаратисты нанесли удары по Вооруженным силам Мали и подразделениям российского корпуса.

Мир
Мали
Россия
послы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.