Столица Мали и еще несколько городов атакованы при попытке переворота

Минобороны России: столица и три города Мали атакованы в ходе попытки переворота

Четыре крупных населенных пункта в Мали были одновременно атакованы в ходе попытки вооруженного государственного переворота, сообщили NEWS.ru в Минобороны России. По данным российского военного ведомства, в число атакованных городов вошли столица республики Бамако, а также города Севаре, Гао и Кидаль.

Одновременно были атакованы четыре крупных населенных пункта — столица республики Мали город Бамако и города Севаре, Гао, Кидаль, — сказано в сообщении.

В столице страны боевики предприняли попытки захватить ключевые объекты, в первую очередь президентский дворец, добавили в Минобороны РФ. Таким образом, скоординированные атаки были направлены на одновременную дестабилизацию ситуации в нескольких стратегически важных точках Мали.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за скорейшую стабилизацию ситуации в Мали. При этом представитель Кремля перенаправил вопрос о численности Африканского корпуса в Минобороны РФ.

Также замглавы МИД РФ Георгий Борисенко сообщил, что после скоординированной атаки повстанцев в Мали имеются жертвы со стороны Африканского корпуса Минобороны России. По словам дипломата, 25 апреля террористические группы и туарегские сепаратисты нанесли удары по Вооруженным силам Мали и подразделениям российского корпуса.

