В Финляндии внесли в парламент инициативу о разрешении на ввоз ядерного оружия

В Финляндии внесли на рассмотрение в парламент предложение о разрешении ввоза, перевозки и хранения ядерного оружия в стране, сообщило финское Минобороны. По его информации, соответствующие поправки хотят внести в закон об атомной энергии и уголовный кодекс.

Согласно документу, изменения позволят размещать ядерные боеприпасы в Финляндии. Утверждается, что меры нобходимы «в контексте обороны Финляндии, коллективной обороны НАТО или оборонного сотрудничества».

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема отмечал, что Финляндии теперь грозят ответные меры со стороны России после того, как Хельсинки предоставили свое воздушное пространство для пролета беспилотников ВСУ. По его словам, финские власти сделали свою страну легитимной целью для нанесения ударов по России.

До этого посол России в Финляндии Павел Кузнецов сообщил, что на территории страны выросло число военных учений стран НАТО. По словам дипломата, Альянс активно занимается отработкой различных провокационных сценариев вооруженного конфликта с Россией.