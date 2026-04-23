23 апреля 2026 в 14:29

Соседняя страна решила пустить на свою землю ядерное оружие

В Финляндии внесли в парламент инициативу о разрешении на ввоз ядерного оружия

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Финляндии внесли на рассмотрение в парламент предложение о разрешении ввоза, перевозки и хранения ядерного оружия в стране, сообщило финское Минобороны. По его информации, соответствующие поправки хотят внести в закон об атомной энергии и уголовный кодекс.

Правительство представило парламенту предложение о внесении поправок в закон об атомной энергии и уголовный кодекс, — говорится в сообщении.

Согласно документу, изменения позволят размещать ядерные боеприпасы в Финляндии. Утверждается, что меры нобходимы «в контексте обороны Финляндии, коллективной обороны НАТО или оборонного сотрудничества».

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема отмечал, что Финляндии теперь грозят ответные меры со стороны России после того, как Хельсинки предоставили свое воздушное пространство для пролета беспилотников ВСУ. По его словам, финские власти сделали свою страну легитимной целью для нанесения ударов по России.

До этого посол России в Финляндии Павел Кузнецов сообщил, что на территории страны выросло число военных учений стран НАТО. По словам дипломата, Альянс активно занимается отработкой различных провокационных сценариев вооруженного конфликта с Россией.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

