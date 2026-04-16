16 апреля 2026 в 08:43

НАТО уличили в подготовке к войне с Россией на территории Финляндии

Посол РФ Кузнецов: НАТО отрабатывает в Финляндии сценарии конфликта с Москвой

НАТО отрабатывает в Финляндии сценарии конфликта с Москвой, заявил ТАСС посол России в европейской стране Павел Кузнецов. По его словам, набирает обороты масштаб и количество военных учений.

Набирает обороты масштаб и количество военных учений на территории Финляндии <...> с отработкой различных провокационных сценариев вооруженного конфликта с Россией, — сказал Кузнецов.

Ранее Минобороны России опубликовало список европейских адресов производителей дронов для ВСУ Украины. Согласно предоставленным данным, БПЛА для Киева создаются в восьми странах ЕС. Филиалы расположены в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге, как следует из данных военного ведомства. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что сообщение ведомства стоит рассматривать максимально буквально.

До этого Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что производство БПЛА в странах Европы направлено не только на поддержку ВСУ. По его словам, страны готовятся к потенциальному прямому столкновению с Россией. Он утверждает, что у НАТО есть две цели — освоение финансов, предоставленных Украиной для производства вооружений, а также оценка эффективности собственных военных технологий.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
