Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 23:25

Медведев пожелал европейским партнерам спокойного сна после списка МО РФ

Медведев пожелал европейским производителям дронов для Украины спокойного сна

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал в соцсетях публикацию Минобороны РФ со списком мест производства беспилотников для Украины в Европе. По его словам, сообщение ведомства стоит рассматривать максимально буквально.

Когда удары станут реальностью, зависит от дальнейшего развития событий. Спокойной ночи, европейские партнеры, — написал Медведев.

Ранее Минобороны России опубликовало список европейских адресов производителей дронов для ВСУ Украины. Согласно предоставленным данным, БПЛА для Киева создаются в восьми странах ЕС. Филиалы расположены в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге, как следует из данных военного ведомства.

До этого Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что производство БПЛА в странах Европы направлено не только на поддержку ВСУ. По его словам, страны готовятся к потенциальному прямому столкновению с Россией. Он утверждает, что у НАТО есть две цели — освоение финансов, предоставленных Украиной для производства вооружений, а также оценка эффективности собственных военных технологий.

Власть
Россия
Украина
Европа
Дмитрий Медведев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.