Медведев пожелал европейским партнерам спокойного сна после списка МО РФ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал в соцсетях публикацию Минобороны РФ со списком мест производства беспилотников для Украины в Европе. По его словам, сообщение ведомства стоит рассматривать максимально буквально.

Когда удары станут реальностью, зависит от дальнейшего развития событий. Спокойной ночи, европейские партнеры, — написал Медведев.

Ранее Минобороны России опубликовало список европейских адресов производителей дронов для ВСУ Украины. Согласно предоставленным данным, БПЛА для Киева создаются в восьми странах ЕС. Филиалы расположены в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге, как следует из данных военного ведомства.

До этого Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что производство БПЛА в странах Европы направлено не только на поддержку ВСУ. По его словам, страны готовятся к потенциальному прямому столкновению с Россией. Он утверждает, что у НАТО есть две цели — освоение финансов, предоставленных Украиной для производства вооружений, а также оценка эффективности собственных военных технологий.