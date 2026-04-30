30 апреля 2026 в 08:46

Ми-8 готовится вылететь к месту обрушения рудника

Ми-8 готовится вылететь к месту обрушения рудника в Магаданской области

Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 готовится вылететь к месту обрушения рудника в Магаданской области, передает пресс-служба регионального МЧС России. По данным ведомства, к месту ЧП выдвинулись 16 пожарных, горноспасателей и медиков на шести единицах техники.

К месту обрушения выдвинулись пожарные, горноспасатели и медики в количестве 16 человек и шесть единиц техники. К вылету готовится вертолет Ми-8 МЧС России, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что снежная масса сошла на руднике Ирокинда в Бурятии, где бригада производила работы по расчистке технологической дороги. В МЧС добавили, что под слоем снега оказались погребены шесть человек. Всего на месте работали девять человек, троим сотрудникам удалось выбраться самостоятельно.

Позже в Следственном комитете сообщили, что директор рудника в Бурятии задержан по делу о гибели работников при сходе лавины. По данным ведомства, сейчас решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании в отношении него меры пресечения. Уголовное дело возбудили по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

