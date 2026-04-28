28 апреля 2026 в 10:56

В снежном плену в Бурятии оказались шесть человек

В Бурятии шесть человек оказались под завалами после схода снега

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Снежная масса сошла на руднике «Ирокинда» в Бурятии, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. В ведомстве указали, что под слоем снега оказались шесть человек.

Сход снежной массы произошел на руднике «Ирокинда» в Муйском районе Республики Бурятия, где девять человек производили работы по расчистке технологической дороги. По предварительной информации, три человека выбрались самостоятельно, шесть человек находятся под завалом снежной массы, — уточнили в МЧС.

На этом фоне в СУ СК России по Республике Бурятия заявили, что по факту схода лавины на работников горнодобывающего предприятия заведено уголовное дело. Точное число пострадавших и их местонахождение еще предстоит выяснить, о жертвах информации не поступало.

Ранее сообщалось, что незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции, когда на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык на них сошла снежная масса. Спасатели нашли трех человек живыми, а также обнаружили тела еще троих альпинистов. Поиски последнего участника группы продолжаются.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько налоговых вычетов предоставила ФНС с начала года
Житель Тюмени лишился детородного органа
АБА представила рейтинг самых эффективных новостных каналов в Telegram
Спортсмен без ног побил марафонский мировой рекорд
Учитель оценил инициативу по отмене домашних заданий
Женщина погибла в результате взрыва газового баллона в Ростове-на-Дону
«На повышенных тонах»: Набиуллина о том, как принимаются решения по ставке
В США раскрыли, что показала война в Иране
На ключевом направлении СВО стали все больше замечать «гигантов-отморозков»
Двое поляков напали с ножом на украинца во время продажи авто
В снежном плену в Бурятии оказались шесть человек
В Госдуме заявили о дефиците важного для беременных препарата
Стало известно, какие растения могут не пережить апрельский снегопад
МЧС раскрыло последствия циклона в трех регионах России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 апреля: где сбои в России
Терапевт назвал неочевидные причины шума в ушах
В России нашли решение для защиты аэропортов и вокзалов
Гастроэнтеролог ответила, какое мясо для шашлыка не навредит ЖКТ
В Москве представили победителей Чемпионата розничных профессий
Мирошник сообщил об одной из самых масштабных атак ВСУ на Севастополь
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

