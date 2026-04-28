В снежном плену в Бурятии оказались шесть человек

Снежная масса сошла на руднике «Ирокинда» в Бурятии, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. В ведомстве указали, что под слоем снега оказались шесть человек.

Сход снежной массы произошел на руднике «Ирокинда» в Муйском районе Республики Бурятия, где девять человек производили работы по расчистке технологической дороги. По предварительной информации, три человека выбрались самостоятельно, шесть человек находятся под завалом снежной массы, — уточнили в МЧС.

На этом фоне в СУ СК России по Республике Бурятия заявили, что по факту схода лавины на работников горнодобывающего предприятия заведено уголовное дело. Точное число пострадавших и их местонахождение еще предстоит выяснить, о жертвах информации не поступало.

Ранее сообщалось, что незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции, когда на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык на них сошла снежная масса. Спасатели нашли трех человек живыми, а также обнаружили тела еще троих альпинистов. Поиски последнего участника группы продолжаются.