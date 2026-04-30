Несколько взрывов прогремели над российским городом SHOT: несколько взрывов прозвучали над Пермью

Telegram-канал SHOT сообщил о нескольких взрывах, прозвучавших над Пермью. В материале сказано, что силы ПВО отражают воздушную атаку на город. В Минобороны соответствующую информацию пока не комментировали.

По данным канала, два-три взрыва прогремели около двух часов назад на юге города. Как сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев, в одном из районов города виден дым, а сирена воздушной опасности сработала уже три раза. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Днем ранее ВСУ уже предпринимали попытки атаковать Пермь. По словам губернатора Дмитрия Махонина, Вооруженные силы Украины пытались ударить по промплощадкам. В целях безопасности работники предприятий были эвакуированы. Никто не пострадал.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что над Орском Оренбургской области прогремели взрывы. В материале сказано, что силы противовоздушной обороны работают по украинским беспилотникам в небе. По словам очевидцев, в одном из районов города поднимается дым. В российском Минобороны соответствующую информацию не комментировали.