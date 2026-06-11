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11 июня 2026 в 11:57

В Краснодаре развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА

Жители поврежденного при атаке БПЛА дома в Краснодаре отказались от ПВР

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Власти Краснодара развернули пункт временного размещения (ПВР) для жильцов многоквартирного дома, поврежденного при атаке БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов. По словам градоначальника, организованный ПВР остался невостребованным.

Организован пункт временного размещения для жильцов пострадавшего дома, от размещения семьи отказались. Окажем жителям всю необходимую помощь, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бизнес-центр и соседний многоквартирный дом получили серьезные повреждения при атаке Вооруженных сил Украины в Краснодаре. Пострадавшие объекты находятся в Центральном округе. Спасатели помогли убрать опасные конструкции и провели обследование помещений.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил из-за атаки БПЛА пришлось эвакуировать около 80 человек. Позже местные жители смогли вернуться в свои квартиры.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны успешно сбили еще один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону города. Согласно оперативным данным, в общей сложности на подлете к Москве было перехвачено и уничтожено уже 13 беспилотников.

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