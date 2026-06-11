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11 июня 2026 в 12:09

МО РФ сообщило о масштабных ударах по инфраструктуре ВСУ

ВС РФ поразили объекты энергетики и транспорта ВСУ в 142 районах

Ракета «Искандер-М» Ракета «Искандер-М» Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press
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За сутки российские военные нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованным ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Также ВС РФ атаковали места временного размещения войск в 142 районах.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, — следует из сообщения.

Ранее боец морской пехоты с позывным Кот сообщил, что «Ланцеты» применяются ВС России для поражения целей в тыловой зоне противника и нарушения логистических маршрутов ВСУ на Добропольском направлении. По его словам, эти беспилотники стали одним из ключевых инструментов работы по транспортной инфраструктуре.

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