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11 июня 2026 в 12:06

Российские «Герани» нанесли сокрушительный удар по складу БПЛА ВСУ

«Герани» поразили склад украинских беспилотников в Харьковской области

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
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ВС России с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань» нанесли удар по украинскому складу БПЛА в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области, сообщает Министерство обороны РФ. Удар произошел вблизи населенного пункта, что указывает на высокую активность украинских сил в регионе, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области, — отметили в Минобороны.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что более 400 украинских военных числятся пропавшими без вести только в районе села Охримовка в Харьковской области. По его словам, речь идет об официальной статистике 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая ведется с 1 декабря 2025 года.

До того более 50 украинских пограничников из 1-го погранотряда были признаны без вести пропавшими у сел Землянки и Бударки Харьковской области. Источник в российских силовых структурах подтвердил, что на это указывает анализ публикаций родственников военнослужащих.

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