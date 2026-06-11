ВС России с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань» нанесли удар по украинскому складу БПЛА в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области, сообщает Министерство обороны РФ. Удар произошел вблизи населенного пункта, что указывает на высокую активность украинских сил в регионе, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области, — отметили в Минобороны.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что более 400 украинских военных числятся пропавшими без вести только в районе села Охримовка в Харьковской области. По его словам, речь идет об официальной статистике 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая ведется с 1 декабря 2025 года.

До того более 50 украинских пограничников из 1-го погранотряда были признаны без вести пропавшими у сел Землянки и Бударки Харьковской области. Источник в российских силовых структурах подтвердил, что на это указывает анализ публикаций родственников военнослужащих.