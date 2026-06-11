Памфилова раскрыла, как обстояли дела с нарушениями на выборах в Армении

Памфилова раскрыла, как обстояли дела с нарушениями на выборах в Армении Памфилова: члены ЦИК России заметили много нарушений на выборах в Армении

Члены Центральной избирательной комиссии России, наблюдавшие за выборами в Армении, зафиксировали большое количество нарушений, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии в четверг, 11 июня. Глава российского Центризбиркома рассказала, что в качестве международных наблюдателей участвовали ее коллеги Павел Андреев и Людмила Маркина. Трансляция заседания идет на сайте ЦИК.

После возвращения наблюдателей Памфилова попросила их подробно рассказать о ходе голосования. В ходе обсуждения было отмечено, что нарушений в ходе избирательной кампании в Армении оказалось много.

Нарушений на выборах в Армении было много. Мы с коллегами это обсудили, — сказала глава Центризбиркома.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что парламентские выборы в Армении сопровождались беспрецедентным давлением на оппозицию. Она также отметила, что голосование проходило при «небывалом вмешательстве Запада».

До этого Антикоррупционный комитет Армении заявил о возбуждении 115 уголовных дел по фактам коррупционных нарушений, связанных с парламентскими выборами. 77 дел связаны с блоком «Сильная Армения», 25 — с партией «Процветающая Армения», еще 13 — с блоком «Армения».