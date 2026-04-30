30 апреля 2026 в 06:26

В России заявили о последствиях размещения ядерного оружия в Финляндии

Эксперт Липовой: Финляндия станет законной целью при ввозе ядерного оружия

Размещение ядерного оружия на территории Финляндии сделает страну потенциальной целью для российских Ракетных войск стратегического назначения, заявил ТАСС председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Герой России генерал майор Сергей Липовой. По его словам, такие идеи носят политизированный характер и связаны с курсом НАТО.

Подобные идеи в Финляндии являются полностью политизированными. Якобы ядерное оружие необходимо на случай угрозы войны. Это очень хитрая формулировка, за которой стоит, что они в любой момент могут применить ядерные боеприпасы. Натовское руководство сейчас старается втянуть Финляндию в ненужную ей гонку вооружений, сделав ее законной целью для наших Ракетных войск стратегического назначения, — сказал Липовой.

Ранее в Финляндии внесли на рассмотрение в парламент предложение о разрешении ввоза, перевозки и хранения ядерного оружия в стране, сообщило финское Минобороны. По его информации, соответствующие поправки хотят внести в закон об атомной энергии и в Уголовный кодекс.

