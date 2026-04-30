30 апреля 2026 в 08:02

Появились новые подробности о взрыве на северо-западе Москвы

Саперы прибыли на место взрыва в квартире на северо-западе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Саперы прибыли на место взрыва в квартире на северо-западе Москвы, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, специалисты уже зашли внутрь и приступили к работе. Пострадал мужчина, который в момент взрыва находился внутри, его увезли в НИИ имени Склифосовского.

В материале говорится, что в квартире на улице Академика Бочвара работает инженерно-саперное отделение МВД. Удар был такой силы, что на кухне выбило стекла и выдавило раму. Место происшествия полностью огорожено лентами, сотрудники полиции дежурят у входа в подъезд. Причины взрыва уточняются.

Ранее в подмосковном Видном десятки людей едва не сгорели заживо из-за пожара в лифтовой шахте, устроенного подростком. Чтобы не задохнуться в густом дыму, некоторые жильцы были вынуждены выпрыгивать из окон на мусорные баки. Пострадавшие уверены, что причиной ЧП стал намеренный поджог.

До этого МЧС Москвы показало кадры пожара на стройке элитного дома в Москве. По информации министерства, произошло возгорание на втором и третьем этажах строящегося здания.

