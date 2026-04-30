Появились новые подробности о взрыве на северо-западе Москвы Саперы прибыли на место взрыва в квартире на северо-западе Москвы

Саперы прибыли на место взрыва в квартире на северо-западе Москвы, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, специалисты уже зашли внутрь и приступили к работе. Пострадал мужчина, который в момент взрыва находился внутри, его увезли в НИИ имени Склифосовского.

В материале говорится, что в квартире на улице Академика Бочвара работает инженерно-саперное отделение МВД. Удар был такой силы, что на кухне выбило стекла и выдавило раму. Место происшествия полностью огорожено лентами, сотрудники полиции дежурят у входа в подъезд. Причины взрыва уточняются.

