28 апреля 2026 в 12:30

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Беру сметану, сгущенное молоко, растворимый кофе и печенье — смешиваю крем, измельчаю печенье в крошку, выкладываю слоями и убираю в холодильник. Через 10 минут на столе нежный кофейный торт, который получается вкусным, ароматным и без выпечки.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или внезапных гостей. Получается обалденная вкуснятина: нежный кремовый слой с насыщенным кофейным ароматом и хрустящая прослойка из печенья, которые делают каждый кусочек тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г сметаны (20–25%), банка сгущенного молока (380 г), 2 столовые ложки растворимого кофе, 300 г песочного печенья (например, «Юбилейное»), 50 г сливочного масла (для смазывания формы). Сметану взбейте миксером со сгущенкой и кофе до однородности. Печенье измельчите в крошку. Форму застелите пищевой пленкой, выложите слой печенья, затем слой крема. Повторите слои, завершите кремом. Уберите в холодильник на 2–3 часа (или на ночь). Перед подачей переверните торт на блюдо, снимите пленку, посыпьте какао или кофейной крошкой. Этот торт исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

Проверено редакцией
Смешала яйца и зелень — через 5 минут румяные «солнышки» готовы, сытнее и вкуснее пирожков
Натираю сыр прямо в кефир — через 15 минут блинчики готовы: вместо жирных пирожков, сочнее и нежнее
Конфеты из кураги и чернослива за 10 минут — орехи, какао и кокос: натуральный десерт без варки и без глютена
Творожных пирогов куча, но этот — лучший: развалистый, без растительного масла и готовится проще простого
Никаких больше сырников. Готовлю «пышнули» с изюмом: мягче пуха и слаще любых булочек
Мария Левицкая
М. Левицкая
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

