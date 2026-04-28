Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Беру сметану, сгущенное молоко, растворимый кофе и печенье — смешиваю крем, измельчаю печенье в крошку, выкладываю слоями и убираю в холодильник. Через 10 минут на столе нежный кофейный торт, который получается вкусным, ароматным и без выпечки.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или внезапных гостей. Получается обалденная вкуснятина: нежный кремовый слой с насыщенным кофейным ароматом и хрустящая прослойка из печенья, которые делают каждый кусочек тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г сметаны (20–25%), банка сгущенного молока (380 г), 2 столовые ложки растворимого кофе, 300 г песочного печенья (например, «Юбилейное»), 50 г сливочного масла (для смазывания формы). Сметану взбейте миксером со сгущенкой и кофе до однородности. Печенье измельчите в крошку. Форму застелите пищевой пленкой, выложите слой печенья, затем слой крема. Повторите слои, завершите кремом. Уберите в холодильник на 2–3 часа (или на ночь). Перед подачей переверните торт на блюдо, снимите пленку, посыпьте какао или кофейной крошкой. Этот торт исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

