Шарлотку больше не делаю. Готовлю штрудель «Домашний» с яблоками и повидлом: хрустящий, слоистый и тает во рту

Шарлотку больше не делаю. Готовлю штрудель «Домашний» с яблоками и повидлом: хрустящий, слоистый и тает во рту

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит штрудель, но не хочет возиться с тонким тестом. Никакой возни — просто нарезал яблоки, смешал с повидлом, завернул в слоеное тесто и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящий, слоистый штрудель с золотистой корочкой и сочной яблочно-повидловой начинкой, с ароматом корицы. Он намного вкуснее венского, но готовится в разы проще и быстрее. Идеален к чаю, кофе или как десерт для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста, 3 яблока, 100 г густого повидла (яблочного или абрикосового), 50 г сахара, 1 ч. ложка корицы, 1 яйцо для смазывания.

Яблоки нарежьте тонкими дольками, смешайте с повидлом, сахаром и корицей. Тесто раскатайте, выложите начинку. Сверните рулетом, защипните края. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым, посыпав сахарной пудрой.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот ленивый штрудель. Удивило то, что начинка не вытекла, а тесто пропеклось равномерно и стало очень слоистым. Штрудель получился хрустящим, с сочной яблочной начинкой. Даже муж, который не любит яблочную выпечку, съел два куска. Кстати, вместо повидла можно взять варенье или джем — вкус станет ярче. Рецепт — настоящая находка для быстрого десерта!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.