Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 12:31

Заворачиваю вишню в лаваш: через 20 минут на столе штрудель — а быстрый крем превращает десерт в просто шикарный

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется чего-то сладкого «как из пекарни», но без возни, просто беру лаваш и вишню. Делаю быстрый штрудель на раз-два. А сверху — быстрый слой из йогурта и кокоса, который делает десерт особенно нежным. В итоге получается сочный, ароматный штрудель с хрустящей корочкой и мягкой ягодной серединкой.

Ингредиенты: вишня без косточек — 500 г, сахар — 150–200 г, крахмал — 2 ч. л., грецкие орехи — 80–100 г, яйцо — 1 шт., длинный тонкий лаваш — 1 шт., сливочное масло — 40–50 г, греческий йогурт — 3–4 ст. л., сахар — 1–2 ст. л., кокосовая стружка — 2–3 ст. л.

Вишню размораживаю и смешиваю с сахаром и крахмалом — этого достаточно, чтобы сок загустел уже в духовке. Лаваш смазываю растопленным сливочным маслом, выкладываю вдоль край начинку, посыпаю орехами и сворачиваю плотным рулетом, подгибая края.

Перекладываю на противень, смазываю яйцом и выпекаю при 180°C около 15–20 минут до золотистой корочки. Смешиваю йогурт с сахаром и кокосовой стружкой и распределяю сверху, после того как остынет. Получается просто, быстро и очень вкусно — десерт, который всегда удаётся.

Ранее мы делились рецептом салата «Лисий хвост». Очень вкусное сочетание — на праздник или вкусный ужин.

Проверено редакцией
Читайте также
Лаваш в штрудель — совсем не то: ведь на тесто надо 7 минут. Оно как в кондитерской. Готовим австрийский рулет с яблоками и корицей
Общество
Лаваш в штрудель — совсем не то: ведь на тесто надо 7 минут. Оно как в кондитерской. Готовим австрийский рулет с яблоками и корицей
Если нет духовки или вы не дружите с тестом — обязательно готовьте этот пирог: многослойный, на сковороде
Общество
Если нет духовки или вы не дружите с тестом — обязательно готовьте этот пирог: многослойный, на сковороде
Пеку по поводу и без! Вишневый торт с творожным слоем — проще рецепта не найти, а вкус — просто сказка
Общество
Пеку по поводу и без! Вишневый торт с творожным слоем — проще рецепта не найти, а вкус — просто сказка
Творожные рогалики с вишневым вареньем — рассыпчатые, нежные и исчезают за минуту. Секретный ингредиент внутри
Общество
Творожные рогалики с вишневым вареньем — рассыпчатые, нежные и исчезают за минуту. Секретный ингредиент внутри
Секрет настоящего штруделя: одна деталь, о которой молчат рецепты блогеров
Семья и жизнь
Секрет настоящего штруделя: одна деталь, о которой молчат рецепты блогеров
лаваш
вишня
штрудели
простой рецепт
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Труп в детском саду: насильник снял с жерты сапоги и забрал 50 рублей
Россиянам ответили, есть ли у четверговой соли магические свойства
Стал известен итог апелляции по делу о покушении на Фицо
Михайлов раскрыл свой секрет популярности у женской аудитории
Появилось видео с моментом гибели ребенка под щеткой трактора в Зеленограде
Экологические последствия ударов по Туапсе: что сказал Путин, утечка нефти
Песков объяснил причину ограничений ряда фильмов и книг
Председатель Мосгордумы наградил журналистов
Дом без обновлений: как создать интерьер «вне времени»
Военный парад в честь Дня Победы пройдет без военной техники
Жители Иркутской области добились ремонта дороги спустя 40 лет
Бойцы Черноморского флота ликвидировали «стальных акул» ВСУ
Песков рассказал, как Куренков отчитывался перед Путиным по Туапсе
Мигрант до смерти избил трехлетнюю девочку
Песков раскрыл, как изменятся отношения России и ОАЭ после выхода из ОПЕК
«Героически борются»: Песков о работе специалистов в Туапсе
Песков объяснил смысл формата ОПЕК+
Песков назвал процесс обмена археолога Бутягина очень сложным
Песков заявил о планах России в отношение ОАЭ
Дело бывшего главы Тамбовской области приблизилось к финалу
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.