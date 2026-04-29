Заворачиваю вишню в лаваш: через 20 минут на столе штрудель — а быстрый крем превращает десерт в просто шикарный

Когда хочется чего-то сладкого «как из пекарни», но без возни, просто беру лаваш и вишню. Делаю быстрый штрудель на раз-два. А сверху — быстрый слой из йогурта и кокоса, который делает десерт особенно нежным. В итоге получается сочный, ароматный штрудель с хрустящей корочкой и мягкой ягодной серединкой.

Ингредиенты: вишня без косточек — 500 г, сахар — 150–200 г, крахмал — 2 ч. л., грецкие орехи — 80–100 г, яйцо — 1 шт., длинный тонкий лаваш — 1 шт., сливочное масло — 40–50 г, греческий йогурт — 3–4 ст. л., сахар — 1–2 ст. л., кокосовая стружка — 2–3 ст. л.

Вишню размораживаю и смешиваю с сахаром и крахмалом — этого достаточно, чтобы сок загустел уже в духовке. Лаваш смазываю растопленным сливочным маслом, выкладываю вдоль край начинку, посыпаю орехами и сворачиваю плотным рулетом, подгибая края.

Перекладываю на противень, смазываю яйцом и выпекаю при 180°C около 15–20 минут до золотистой корочки. Смешиваю йогурт с сахаром и кокосовой стружкой и распределяю сверху, после того как остынет. Получается просто, быстро и очень вкусно — десерт, который всегда удаётся.

Ранее мы делились рецептом салата «Лисий хвост». Очень вкусное сочетание — на праздник или вкусный ужин.