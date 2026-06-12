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12 июня 2026 в 10:30

Пошла вишня с грядки — делаю домашний зефир: 3 ингредиента — и никакой химии

Фото: D-NEWS.ru
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Яркий вишневый зефир с насыщенным вкусом — это просто, быстро и невероятно вкусно. Идеальный десерт к чаю в вишневый сезон. Для приготовления вам понадобится: 250 г вишневого пюре (из свежих или замороженных ягод), 560 г сахара, 10 г агар-агара, 160 мл воды, 1 яичный белок и сахарная пудра для посыпки.

Сначала подготовьте вишневое пюре: удалите косточки и пробейте ягоды блендером до однородности. В сотейнике смешайте 250 г сахара с вишневым пюре, доведите до кипения и варите на слабом огне около 10 минут. За 5 минут до готовности сиропа замочите агар-агар в воде. Затем поставьте его на огонь, добавьте оставшийся сахар и варите до температуры 110 °C (сироп должен тянуться за ложкой). Горячее вишневое пюре начните взбивать миксером, постепенно вливая в него горячий сироп. Продолжайте взбивать около 5–7 минут до получения пышной, светлой массы.

Переложите зефирную массу в кондитерский мешок и отсадите на противень, застеленный пергаментом. Оставьте при комнатной температуре на 6–8 часов до полного застывания. Готовый зефир обваляйте в сахарной пудре.

Личный опыт:

Автор блога Мария Левицкая уже опробовала этот рецепт вишневого зефира. «Даже мои дети, которые не особо жалуют ягоды, уплетали его с огромным удовольствием. Кстати, вместо сахарной пудры для посыпки я использовала кокосовую стружку — получилась новая интересная нотка». Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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