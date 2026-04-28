Попробовала вместо селедки под шубой салат «Лисий хвост» — он всех зацепил. Очень вкусное сочетание — на праздник или вкусный ужин

Попробовала вместо селедки под шубой салат «Лисий хвост» — он всех зацепил. Очень вкусное сочетание — на праздник или вкусный ужин

Попробовала вместо селедки под шубой салат «Лисий хвост» — гости разобрали первым и попросили рецепт. Теперь готовлю его на каждый праздник, потому что выглядит эффектно, а вкус еще интереснее классики.

Получается обалденная вкуснятина: слоеный, сочный и очень ароматный салат с нежной текстурой и легкой грибной ноткой.

Для приготовления вам понадобится: сельдь слабосоленая — 1 шт., картофель отварной — 4 шт., морковь отварная — 3 шт., яйца — 4 шт., шампиньоны — 200 г, лук репчатый — 1 шт., лук зеленый — 1 пучок, майонез — по вкусу, растительное масло — для жарки, соль и перец — по вкусу.

Сельдь очистите и нарежьте мелкими кубиками, выложите на блюдо, формируя «хвост». Сверху распределите зеленый лук. Репчатый лук мелко нарежьте, обжарьте на масле, добавьте шампиньоны и готовьте до испарения жидкости, затем остудите.

Картофель натрите на крупной терке и выложите следующим слоем, слегка посолите, поперчите и смажьте майонезом. Далее распределите грибы с луком. Яйца натрите и выложите сверху, снова добавьте немного майонеза. Завершите слоем тертой моркови, формируя «лисий хвост», при желании украсьте кончик белком или майонезом.

