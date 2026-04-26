Селёдка сменила «шубку» на весеннюю: готовим салат без майонеза для тёплого периода

Классическая «селёдка под шубой» хороша зимой, но весной хочется чего-то легче и свежее. В этом варианте остаётся любимое сочетание продуктов, но вместо тяжёлого майонеза — лёгкий соус и зелёные слои, которые делают вкус ярче и современнее.

Салат собирается слоями, но уже совсем по-другому: появляется свежесть зелени, кремовость авокадо и лёгкая кислинка заправки. Получается знакомо, но гораздо легче и интереснее.

Для приготовления вам понадобится: филе сельди — 200 г, картофель — 2 шт, яйца — 2 шт, свёкла — 2 шт, зелёный лук — пучок, петрушка и укроп — пучок, авокадо — 1 шт, йогурт или сметана — 3–4 ст. л., немного лимонного сока, соль — по вкусу, свежий огурец или редис — для подачи.

Овощи и яйца заранее отварите и остудите.

Сначала сделайте зелёную основу: измельчите петрушку и укроп, смешайте с размятым авокадо и нарезанным зелёным луком — получится нежная ароматная паста. Отдельно приготовьте соус: йогурт или сметану смешайте с лимонным соком и щепоткой соли.

Собирайте слоями: сначала зелёная масса с луком, затем селёдка, слой картофеля, немного соуса, яйца, снова соус и сверху тёртая свёкла.

Завершите салат свежим весенним акцентом — добавьте тонко нарезанный огурец или редис.

Ранее мы делились рецептом «Кудрявого» супа. Пара яиц, пучок зелени — ароматное первое блюдо вместо надоевших щей.

Три классных закуски из селедки: с картошкой, со свеклой и паштет — невероятная вкуснота за копейки
Винегрет с запеченной соломкой картошки: весенний вариант с заправкой из пучка зелени, оливкового масла и зернистой горчицы
Подготовка мотоблока к весне: 5 шагов — масло, сцепление и настройка плуга
Подолог назвала главный гаджет для ухода за обувью весной
Жарю грибы и фрикадельки: такой быстрый суп готовлю постоянно — вкуснота без долгой варки бульона
Ольга Шмырева
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
