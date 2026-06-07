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07 июня 2026 в 13:05

Чуть кефира, сыр и яйца: лепешки сырные в духовке — к супу, чаю и завтраку. Сытные, ароматные и очень вкусные

Фото: D-NEWS.ru
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Это отличный рецепт для тех случаев, когда хочется домашней выпечки, а времени на пирожки совсем нет. Замешивается тесто буквально за несколько минут, а остальное за вас делает духовка. Никакой жарки и лишнего масла — только мягкое сырное тесто и аппетитная румяная корочка.

После выпечки лепешки получаются пышными, с насыщенным сырным вкусом и нежным мякишем. Они хороши и теплыми, и полностью остывшими.

Ингредиенты

Адыгейский сыр — 90 г, сыр твердый — 70 г, яйца — 2 шт., кефир — 200 мл, соль — 5 г, мука — 320 г, разрыхлитель — 5 г.

Как готовить

Яйца взбейте с кефиром и солью. Добавьте натертый твердый сыр и раскрошенный адыгейский сыр, хорошо перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто.

Застелите противень пергаментом и разделите тесто на две равные части. Смоченными водой или растительным маслом руками сформируйте две круглые лепешки толщиной около 2 см и выложите их на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекайте при 180 градусах 20–25 минут до красивой золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева приготовила эти лепешки вместо хлеба к обеду и была удивлена, насколько удачным получилось сочетание двух видов сыра. Корочка выходит румяной и ароматной, а внутри мякиш остается мягким и слегка тягучим.

Проверено редакцией
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