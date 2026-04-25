Весной и летом всегда варю суп «Кудрявый»: пара яиц, пучок зелени — ароматное первое блюдо вместо надоевших щей

Весной и летом всегда варю суп «Кудрявый»: пара яиц, пучок зелени — ароматное первое блюдо вместо надоевших щей

Как только появляется первая зелень, этот суп становится фаворитом. Легкий, ароматный и очень «живой» по вкусу — отличный вариант, когда хочется чего-то свежего вместо тяжелых первых блюд.

Главная фишка — в зелени и яйцах. Взбитое яйцо превращается в нежные «кудряшки», а щавель, крапива и зелень дают тот самый весенний вкус с легкой кислинкой и ароматом.

Для приготовления вам понадобится: вода — 2 л, куриная грудка — 1 шт., картофель — 3 шт., лук — 1 шт., морковь — 1 шт., яйца — 2 шт., щавель — пучок, крапива — небольшой пучок, укроп и зеленый лук — по вкусу, лавровый лист, перец и соль — по вкусу, масло — 2 ст. л.

Сначала сварите бульон: курицу залейте водой, добавьте соль, лавровый лист и перец, варите до готовности, затем мясо достаньте и нарежьте.

В бульон добавьте картофель кубиками. Отдельно обжарьте лук и морковь до мягкости и отправьте в суп. Верните курицу обратно.

Когда картофель станет мягким, добавьте нарезанный щавель, крапиву (предварительно ошпарьте кипятком) и остальную зелень. В самом конце тонкой струйкой влейте взбитые яйца, постоянно помешивая, чтобы получились «кудряшки».

Ранее мы делились рецептом на любые женские посиделки. Салат «Дамский каприз»: некалорийный, яркий и необычный.