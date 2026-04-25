На любые женские посиделки салат «Дамский каприз»: некалорийный, яркий и необычный

На любые посиделки этот салат всегда уходит первым — легкий, сочный и с интересным сочетанием вкусов. Здесь нет тяжелых соусов, а копченая куриная грудка добавляет тот самый аромат, который делает блюдо особенным.

Получается очень гармонично: сладость ананаса, нежность яиц, сочность перца и насыщенный вкус грибов. Все это объединяется легкой сметанной заправкой, поэтому салат остается нежным и не перегруженным.

Для приготовления вам понадобится: копченая куриная грудка — 300 г, сладкий перец — 1 шт., ананасы консервированные — 100 г, шампиньоны — 200 г, яйца — 2 шт., сметана нежирная — 40 г, соль и перец — по вкусу.

Яйца отварите вкрутую и нарежьте кубиками, грудку разберите или нарежьте небольшими кусочками.

Перец и ананасы также нарежьте кубиком. Шампиньоны обжарьте до золотистого цвета и дайте немного остыть. Соедините все ингредиенты в миске, заправьте сметаной, при необходимости посолите и поперчите.

