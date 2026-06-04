Курица, апельсин и чернослив — три главных ингредиента салата «Феерия»: гости не разойдутся, пока не выпросят рецепт

Курица, апельсин и чернослив — три главных ингредиента салата «Феерия»: гости не разойдутся, пока не выпросят рецепт

Беру куриную грудку, апельсины, чернослив, грецкие орехи и сыр и готовлю нежный салат «Феерия» без майонеза. Получается обалденная вкуснятина: сочная курица, сладковатый чернослив, хрустящие орехи, цитрусовая свежесть и сырная нотка — все в йогуртовой заправке, гости просят рецепт, пока не разойдутся.

Для приготовления вам понадобится: 300 г куриной грудки, 2–3 апельсина, 100 г твердого сыра, 200 г грецких орехов, 200 г чернослива, 5–6 столовых ложек натурального йогурта, соль по вкусу. Курицу отварите до готовности, остудите и нарежьте средними кусочками. Чернослив залейте кипятком на 10 минут, обсушите и нарежьте соломкой. Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и крупно порубите.

Апельсины очистите от кожуры и белых пленок, нарежьте дольки или кубики. Сыр натрите на крупной терке. В глубокой миске соедините курицу, чернослив, орехи, апельсины и сыр. Посолите, заправьте йогуртом и аккуратно перемешайте. Дайте настояться 15–20 минут. Подавайте охлажденным. Бомбический вкус поразит всех!

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот салат «Феерия». Даже те, кто не любит фрукты в салатах, просили добавки. Кстати, вместо йогурта можно взять сметану с горчицей — получится пикантнее. Находка, а не рецепт!