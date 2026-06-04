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04 июня 2026 в 06:48

Впервые готовил этот картофельный салат на даче — соседи проломили забор, напрашиваясь на обед

Фото: D-NEWS.ru
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Обычно картошка в салате — просто наполнитель. Но не здесь — она главная актриса.

Ингредиенты

Картофель молодой — 500 г, огурцы свежие — 200 г, редис — 200 г, укроп — 30 г, мед — 1 ст. л., горчица зернистая — 1 ст. л., сок лимона — 1 ст. л., оливковое масло — 3 ст. л., соль — по вкусу, перец черный — по вкусу.

Как готовлю

Сначала варю картофель в мундире до готовности, даю ему остыть и нарезаю кубиками по полтора см. Тем временем готовлю заправку: смешиваю мед, горчицу, лимонный сок и оливковое масло, солю и перчу. Мелко рублю укроп, вмешиваю его в соус. Заливаю половиной заправки картошку и оставляю на 15 минут пропитаться. Режу огурцы и редис такими же кубиками, смешиваю с картофелем и поливаю остатками заправки. Все — свежий, хрустящий и чуть сладковатый салат готов улететь со стола.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Думал, картофельный салат — это скукота на уровне винегрета, пока не попробовал эту версию с медовой заправкой. Меня поразило, как молодая картошка в мундире сочетается с хрустящим редисом и огурцом — текстура просто бомба. А мед с горчицей дали такой карамельный оттенок, что я чуть язык не проглотил.

Совет: подавайте чуть теплым, тогда вкус раскрывается ярче.

Проверено редакцией
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