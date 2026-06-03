Тру картошку и беру фарш: готовлю колдуны из сырой картошки — сочнее котлет и интереснее драников

Тру картошку и беру фарш: готовлю колдуны из сырой картошки — сочнее котлет и интереснее драников

Когда обычные котлеты уже приелись, а семья просит чего-нибудь вкусного и домашнего, готовлю колдуны из сырого картофеля с мясной начинкой. Снаружи они напоминают румяные драники, а внутри скрывают сочный фарш с луком.

Получается обалденная вкуснятина: золотистая картофельная корочка, ароматная мясная начинка и невероятная сочность благодаря томлению в духовке. Такие колдуны отлично подходят для семейного ужина и всегда исчезают со стола быстрее любых котлет.

Для приготовления вам понадобится: картофель — 1 кг, фарш мясной — 600 г, лук репчатый — 3 шт., яйцо — 1 шт., мука — 2 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки, вода — 100 мл, сметана — для подачи.

Одну луковицу натрите на мелкой терке и добавьте в фарш. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Добавьте к нему еще одну натертую луковицу, яйцо, муку, соль и перемешайте до однородности.

На ладонь выложите слой картофельной массы, сверху распределите немного фарша и накройте еще одним слоем картофеля. Аккуратно сформируйте овальный пирожок. Обжарьте колдуны на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки с обеих сторон. Оставшуюся луковицу нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета.

Переложите колдуны в форму для запекания, сверху распределите лук, влейте немного воды и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20–25 минут. Подавайте горячими со сметаной.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева приготовила эти колдуны. Больше всего понравилось сочетание хрустящей картофельной оболочки и очень сочной мясной начинки. В духовку не отправляла, дожаривала под крышкой на маленьком огне. Рецепт отлично подходит для тех случаев, когда хочется приготовить что-то домашнее, сытное и действительно вкусное.