Ленивые колдуны — как драники, только с фаршем: находка для сытных ужинов

Ленивые колдуны — как драники, только с фаршем: находка для сытных ужинов

Ленивые колдуны — это гениальное блюдо для сытного ужина, которое объединяет сочные мясные котлеты и нежные картофельные драники в одном лице.

В отличие от традиционных колдунов, здесь не нужно возиться с лепкой — все ингредиенты просто смешиваются, обжариваются, а затем доходят в духовке до идеального состояния. Находка для сытных ужинов.

Ингредиенты

Вам понадобится: 500 г мясного фарша (свинина + говядина), 4–5 средних картофелин, 1 луковица, 2 яйца, 2–3 ст. л. муки, соль, перец, чеснок, зелень.

Как приготовить

Картофель и лук натрите на мелкой терке. Слегка отожмите лишнюю жидкость. В миске смешайте тертые картофель с луком, фарш, яйца, муку, соль, перец, измельченный чеснок и рубленую зелень. Тщательно вымесите массу до однородности. Влажными руками сформируйте крупные котлеты. Обжарьте их на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки.

Переложите колдуны в форму для запекания, добавьте на дно немного воды (около 0,5 стакана), накройте фольгой и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 15 минут. Подавайте горячими, обильно полив сметаной.

