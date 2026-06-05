Просто кладу на фарш картошку с сыром — через 30 минут достаю из духовки сытный ужин

Просто кладу на фарш картошку с сыром — через 30 минут достаю из духовки сытный ужин

Это блюдо станет вашим коронным номером, когда нужно быстро, вкусно и без лишних хлопот накормить всю семью. Тут мясо и картошка в одном флаконе.

Вам понадобится: 500 г мясного фарша, 4–5 средних картофелин, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, 2–3 столовые ложки майонеза, соль, перец, паприка, зелень (укроп или петрушка).

Рецепт: фарш посолите, поперчите, добавьте паприку. Скатайте небольшие шарики, выложите на противень, застеленный пергаментом, и слегка расплющите их в лепешки. Картофель натрите на крупной терке, отожмите лишний сок. Добавьте к картофелю яйцо, тертый сыр, мелко рубленную зелень, майонез, соль и перец. Тщательно перемешайте.

Выложите картофельную массу поверх каждой котлеты, формируя «шапку». Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 30–35 минут до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить ужин по этому рецепту. Порадовало, что картошку не нужно предварительно отваривать, она и без того хорошо пропеклась, а чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в фарш немного чеснока — это придаст котлетам аромат.

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