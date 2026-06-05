Легко взбиваю творожную массу и 3 ложки манки — через 30 минут подаю суфле «Нежность»: идеальный десерт к чаю без муки и возни

Легко взбиваю творожную массу и 3 ложки манки — через 30 минут подаю суфле «Нежность»: идеальный десерт к чаю без муки и возни

Легко взбиваю творог, яйца и 3 ложки манки — и через 30 минут подаю суфле «Нежность». Получается обалденная вкуснятина: воздушное как облако, тающее во рту, с румяной шапочкой сверху и нежной влажной серединкой суфле — идеальный десерт к чаю без муки и лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (5–9%), 3 яйца, 3 ст. ложки манки, 4 ст. ложки сахара, щепотка соли, ванилин на кончике ножа, сливочное масло для смазки формы. Отделите белки от желтков. Желтки разотрите с творогом, сахаром и ванилином. Добавьте манку, перемешайте и оставьте на 10 минут для набухания. Белки взбейте с солью до устойчивых пиков. Аккуратно вмешайте белки в творожную массу лопаткой движениями снизу вверх. Форму (диаметром 18–20 см) смажьте маслом, выложите тесто. Выпекайте при 180°C 25–30 минут. Не открывайте духовку первые 20 минут! Суфле поднимется, зарумянится, а внутри останется влажным. Подавайте теплым с ягодным соусом, сметаной или просто присыпав пудрой.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала это суфле «Нежность». Даже те, кто терпеть не может творожные запеканки, съели весь противень. Кстати, вместо сахара можно взять жидкий мед — аромат станет еще интереснее. Находка, а не рецепт!