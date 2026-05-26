Молодая капуста и пачка фарша — все, что нужно для вкусного ужина: готовим рагу с фрикадельками

Молодая капуста и пачка фарша — все, что нужно для вкусного ужина: готовим рагу с фрикадельками

Ужин из молодой капусты и фарша — это вкусное, сытное и очень бюджетное блюдо, которое готовится просто и быстро. Сочные фрикадельки, тушенные с капустой, луком и морковью, получаются нежными и ароматными.

Для приготовления понадобится: 400 г мясного фарша, 500 г молодой капусты, 1 луковица, 1 морковь, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, панировочные сухари, растительное масло.

Рецепт: фарш смешайте с солью, перцем и рубленой зеленью. Скатайте небольшие фрикадельки, обваляйте в панировочных сухарях. Обжарьте их на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки, выложите на тарелку.

Лук и морковь нарежьте, обжарьте 3–4 минуты. Капусту нашинкуйте, добавьте к овощам, обжаривайте 5–7 минут. Посолите, поперчите. Влейте 0,5 стакана воды. Сверху выложите фрикадельки. Накройте крышкой и тушите на медленном огне 10 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить фрикадельки с капустой по этому рецепту. Удивило, что это блюдо остается вкусным даже на второй день. Для более яркого вкуса к капусте по желанию можно добавить 1 ст. л. томатной пасты.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Дежурный» из молодой капусты.