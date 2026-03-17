Котлеты из крабовых палочек — вкуснее рыбных и готовятся за 15 минут: попробовав раз, не остановиться

Котлеты из крабовых палочек — это неожиданно вкусное, нежное и быстрое в приготовлении блюдо, которое удивит ваших домашних. Сочные, румяные, с хрустящей корочкой, они отлично подходят для обеда и ужина.

Для приготовления понадобится: 200 г крабовых палочек, 2 яйца, 2 ст. л. майонеза, 2–3 ст. л. муки, 1 луковица, соль, перец, зелень (укроп, петрушка).

Рецепт: крабовые палочки натрите на мелкой терке или очень мелко порубите. Лук натрите на мелкой терке или измельчите в блендере. В миске смешайте крабовые палочки, лук, яйца, майонез, муку, соль, перец и рубленую зелень. Тщательно перемешайте до однородности. Должна получиться густая масса, как на оладьи. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя небольшие котлетки. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные драники с грибами. Их можно в Великий пост.

Читайте также
Картофельное пюре, грибы и только 20 минут у плиты — вот и весь рецепт! Эти котлетки покоряют, и вот их секрет
Общество
Картофельное пюре, грибы и только 20 минут у плиты — вот и весь рецепт! Эти котлетки покоряют, и вот их секрет
Хотите удивить гостей небанальным мясным блюдом? Эти котлеты — целая симфония вкуса. Баранина, гречка, шкварки и одна маленькая хитрость
Общество
Хотите удивить гостей небанальным мясным блюдом? Эти котлеты — целая симфония вкуса. Баранина, гречка, шкварки и одна маленькая хитрость
Когда хочется чего-то легкого на ужин, готовлю салат «Весенний» с крабовыми палочками: нужно только яйца сварить
Общество
Когда хочется чего-то легкого на ужин, готовлю салат «Весенний» с крабовыми палочками: нужно только яйца сварить
Гренки на молоке — прошлый век. Добавляю 2 ингредиента — даже колбаса не нужна: съедаются еще на сковороде, пока горячие
Общество
Гренки на молоке — прошлый век. Добавляю 2 ингредиента — даже колбаса не нужна: съедаются еще на сковороде, пока горячие
Гарнир за 10 минут: рецепт булгура с овощами в микроволновке
Семья и жизнь
Гарнир за 10 минут: рецепт булгура с овощами в микроволновке
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще в одном российском городе бесследно исчезли двое детей
Мэр нашел виновного в гибели россиянки от падения льда
Один человек погиб в Абу-Даби из-за новой атаки Ирана
Рабочий месторождения погиб прямо на глазах у напарника
Военный эксперт раскрыл, что происходит на Запорожском направлении
Пушилин рассказал о приближении финала спецоперации
В Москве задержали экс-зампреда правительства Бурятии
В Кабуле около 400 человек погибли при авиаударе по рехабу
BMW разорвало на части во время серьезного ДТП в Оренбурге
В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой
Более 85% жителей Казахстана поддержали новую Конституцию
Появились новые подробности о гибели россиянки на автобусной остановке
Момент гибели женщины на остановке от глыбы льда попал на видео
Мужчина пострадал при атаке ВСУ на село под Брянском
Врач раскрыл, от каких видов рака спасет отказ от курения
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 марта: инфографика
Россиянам дали совет, как получить от вклада наибольший доход
Освобождение поселка, преступный удар ВСУ: новости СВО на утро 17 марта
Миграционную политику в России могут ужесточить
В МИД РФ раскрыли трагические последствия атак ВСУ на российские поезда
Дальше
Самое популярное
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

