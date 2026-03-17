Котлеты из крабовых палочек — вкуснее рыбных и готовятся за 15 минут: попробовав раз, не остановиться

Котлеты из крабовых палочек — это неожиданно вкусное, нежное и быстрое в приготовлении блюдо, которое удивит ваших домашних. Сочные, румяные, с хрустящей корочкой, они отлично подходят для обеда и ужина.

Крабовые котлеты вкуснее рыбных и готовятся за 15 минут. Попробовав раз, трудно остановиться готовить их вновь и вновь.

Для приготовления понадобится: 200 г крабовых палочек, 2 яйца, 2 ст. л. майонеза, 2–3 ст. л. муки, 1 луковица, соль, перец, зелень (укроп, петрушка).

Рецепт: крабовые палочки натрите на мелкой терке или очень мелко порубите. Лук натрите на мелкой терке или измельчите в блендере. В миске смешайте крабовые палочки, лук, яйца, майонез, муку, соль, перец и рубленую зелень. Тщательно перемешайте до однородности. Должна получиться густая масса, как на оладьи. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя небольшие котлетки. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной.

