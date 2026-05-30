С ужином не заморачиваюсь: гречка, 300 граммов фарша — и в духовку. Тушу в томатном соусе

Гречаники — это гениально простое блюдо для тех, кто устал от обычных котлет и скучной гречневой каши. Никакой возни — просто смешал фарш с отварной гречкой, сформировал котлеты, обжарил и потушил в томатном соусе.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, нежные гречаники с хрустящей корочкой и ароматной начинкой, пропитанные томатным соусом с луком и чесноком. Они сытнее обычных котлет и интереснее по текстуре. Идеальны к ужину, обеду или как горячее блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 500 г фарша, 150 г сырой гречки, 1 яйцо, 2 луковицы, соль, перец, мука для панировки, растительное масло; для соуса: 3-4 помидора, 2 луковицы, 2-3 зубчика чеснока, 2 ст. л. масла, соль, перец.

Гречку отварите до готовности. Лук мелко нарежьте, половину добавьте в фарш, вторую половину — в соус. Смешайте фарш, гречку, яйцо, соль и перец. Сформируйте котлеты, обваляйте в муке, обжарьте. Для соуса обжарьте лук, добавьте нарезанные помидоры, чеснок, воду, соль и перец. Залейте гречаники, тушите 10–15 минут.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила гречаники. Удивило то, что они получились очень сочными и не развалились. Гречка добавила интересную текстуру, а томатный соус сделал блюдо еще вкуснее. Даже муж, который не любит гречку, съел три штуки. Рецепт — настоящая находка для разнообразия!