Индейка, чернослив и сливки — через 30 минут сказочное рагу на столе: идеально к рису или картошке

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит нежное мясо в сладко-пряном соусе. Никакой возни — просто обжарил индейку, добавил лук, чернослив и сливки, потушил 20 минут.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, сочное мясо индейки с приятной кисло-сладкой ноткой чернослива, в ароматном сливочном соусе. Блюдо получается очень вкусным и красивым. Идеально для романтического ужина или семейного обеда.

Для приготовления вам понадобится: 600 г филе индейки, 150 г чернослива без косточек, 1 луковица, 200 мл сливок 20%, соль, перец, растительное масло.

Индейку нарежьте кубиками, обжарьте до золотистого цвета. Лук мелко нарежьте, добавьте к мясу, жарьте 3 минуты. Чернослив нарежьте полосками, добавьте к мясу. Влейте сливки, посолите, поперчите. Тушите под крышкой 15–20 минут. Подавайте с рисом, картофелем или пастой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила это рагу из индейки с черносливом. Удивило то, что чернослив придал мясу необычный сладковатый вкус и аромат. Блюдо получилось очень нежным и сочным. Даже муж, который не любит эксперименты, съел добавку. Кстати, вместо сливок можно взять сметану — вкус станет насыщеннее. Рецепт — настоящая находка для романтического ужина!