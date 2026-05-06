Добавляю в фарш 2 ингредиента — через 20 минут подаю «мазурики» сочнее и нежнее зраз

Это гениально простой рецепт сочных котлет для тех, кто считает индейку сухой и безвкусной. Никакой возни с ледяной крошкой или хитрыми добавками — просто сыр и масло внутри делают свое волшебство.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, хрустящие колбаски «мазурики» с нежнейшей, сочной серединкой, которая буквально тает во рту. Расплавленный сыр внутри создает тягучую текстуру, а масло не дает мясу пересохнуть, пропитывая его изнутри. Даже после остывания они остаются мягкими и вкусными, что редкость для блюд из индейки.

Эти «мазурики» идеальны для ужина с овощным салатом, для детского питания или в качестве горячей закуски на праздничном столе. Готовятся просто, а выглядят и пахнут так, что гости будут просить добавки.

Для приготовления вам понадобится: 500 г филе индейки, 2 яйца, 50 мл молока, 100 г твердого сыра, 50 г сливочного масла, 3–4 ст. ложки панировочных сухарей, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Филе индейки дважды пропустите через мясорубку. В миске смешайте фарш с яйцами, молоком, солью и перцем. Сыр натрите на мелкой терке. Сливочное масло нарежьте мелкими кубиками. Сформируйте из фарша колбаски или небольшие котлеты. Внутрь каждой спрячьте кусочек масла и немного тертого сыра. Сформуйте аккуратные «мазурики», обваляйте их в панировочных сухарях. Уберите в холодильник на 30 минут. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте «мазурики» на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Можно довести до готовности под крышкой на медленном огне. Подавайте горячими.

