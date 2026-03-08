Балую себя на ужин в Великий пост драниками с картошкой и грибами: насыщают до утра

Балую себя на ужин в Великий пост драниками с картошкой и грибами: насыщают до утра

Балую себя на ужин в Великий пост драниками с картошкой и грибами. Хрустящие снаружи и нежные внутри картофельные оладьи с кусочками грибов и лука — настоящий праздник вкуса.

Для приготовления понадобится: 4–5 крупных картофелин, 200 г свежих шампиньонов, 1 луковица, 2–3 ст. л. муки, соль, перец, зелень (укроп, петрушка), растительное масло для жарки.

Способ приготовления: картофель и лук натрите на мелкой терке, отожмите лишнюю жидкость. Грибы нарежьте очень мелкими кубиками и обжарьте на сковороде до золотистого цвета, посолите и поперчите. Смешайте картофельную массу с обжаренными грибами, добавьте муку, соль, перец и мелко рубленую зелень. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Жарьте драники на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими с постным соусом или просто так. Такие драники насыщают до утра.

Ранее стало известно, как приготовить постный плов с фасолью и грибами: никакого мяса, а вкус — отвал башки.