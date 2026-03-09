Теперь капустники семья обожает так же, как и драники: нашла крутой рецепт — нежные и с дымком

Когда обычные драники уже надоели, выручает этот простой рецепт. Капустники получаются мягкими, сочными и очень ароматными. А если добавить немного сырокопчёного бекона, появляется лёгкий «дымный» вкус, из-за которого блюдо исчезает со стола буквально за минуты. Теперь дома просят готовить их так же часто, как и любимые драники.

Ингредиенты: капуста — 500 г, яйца — 2 шт., цельнозерновая мука или обычная — 4 ст. л., сырокопчёный бекон — 80–100 г, соль и специи — по вкусу, оливковое масло — для жарки.

Капусту тонко нашинкуйте и отварите в подсоленной воде около 10 минут. Затем хорошо откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость, и ещё немного измельчите ножом. Бекон нарежьте мелкими кусочками и слегка подрумяньте на сковороде — так он отдаст аромат и станет хрустящим. Добавьте его к капусте. В миске соедините капусту, яйца и муку, посолите, добавьте любимые специи и хорошо перемешайте. Масса должна получиться густой, как тесто для оладий.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и выкладывайте смесь ложкой, формируя небольшие лепёшки. Жарьте с двух сторон до золотистой корочки.

